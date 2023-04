Juventus-Napoli i precedenti: gli azzurri non vincono a Torino dal 2018

Superata l’eliminazione in Champions League, il Napoli nel week and sarà di nuovo in campo in un importate big match che potrebbe dare la spallata decisivo a questo campionato. Domenica sera va in scena Juventus-Napoli allo Stadium, campo molto ostico per gli azzurri da sempre, che non vincono in trasferta contro i bianconeri dall’aprile del 2018. Era l’anno in cui il Napoli fece 91 punti ma non riuscì a coronare il sogno Scudetto vinto proprio dalla Juve di Allegri. Fu un goal di Koulibaly di testa a decidere il match che fece esplodere di gioia un’intera città ma che alla fine si risolse in un nulla di fatto. Da allora gli azzurri non sono più riusciti a vincere a Torino collezionando tre sconfitte e un pareggio lo scorso anno per 1-1. Adesso il sogno scudetto che tanto sogno non lo è più, passa di nuovo per questa partita, il Napoli vuole mettere un altro tassello per completare finalmente il suo puzzle e il destino vuole che ci sia ancora la Juventus sulla sua strada.