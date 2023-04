Sacchi: “Napoli, squadra troppo lunga: come fai a organizzare il pressing e difenderti bene in quelle condizioni?”

Arrigo Sacchi è stato intervistato ai microfoni di Gazzetta dello Sport. Lo storico tecnico del Milan ed ex ct della Nazionale ha parlato della qualificazione del Milan in semifinale, criticando l’organizzazione del Napoli in difesa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mi ha telefonato Galliani e mi ha detto: “Hai visto, Arrigo? Leao e Giroud hanno fatto proprio come Gullit e Van Basten”. Già, gli ho risposto, però noi abbiamo fatto una partita d’attacco, abbiamo costretto il Napoli nella sua metà campo. Questo Milan si è soprattutto difeso. Là dietro sono stati perfetti. E il gol è proprio simile: sono le coincidenze del calcio.

L’avevo detto alla vigilia: se il Napoli non gioca d’anticipo su Leao, rischia grosso. E, puntualmente, si è verificata questa situazione. Ci sono due modi per fermare Leao: l’anticipo o il raddoppio di marcatura. Il Napoli non ha fatto nessuna di queste mosse e ha preso gol. E poi la squadra di Spalletti era lunga, troppo lunga: come fai a organizzare il pressing e difenderti bene in quelle condizioni?”.