Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport la partita di Champions tra il Napoli e i rossoneri: “Leao puoi fermarlo solo in due modi, o lo anticipi o lo raddoppi. Il Napoli non ha fatto nessuna di queste due cose e ha preso goal. La squadra messa in campo da Spalletti era troppa lunga, come puoi organizzare il pressing e difendere bene in quelle condizioni? Il Milan invece ha saputo difendersi bene, là dietro sono stati praticamente perfetti”.