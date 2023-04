La squadra di Luciano Spalletti chiude una meravigliosa esperienza in Champions con 25.000 punti, il secondo miglior score della storia del Napoli dietro soltanto ai 25.800 della stagione 2014-15 quando l’avventura europea si fermò col Dnipro in semifinale, ma in Europa League. Al momento il Napoli staziona al 19esimo posto in graduatoria.

A riportarlo Radio Kiss Kiss Napoli.