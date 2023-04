Napoli-Milan, scattati 6 Daspo: si tratta di tifosi di casa e non

Secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbero 15 le persone multate e 6 denunciate allo stadio Maradona in occasione della partita di Champions League Napoli-Milan. Gli agenti del commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 15 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui una per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 14 per essere state trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

Le 6 persone denunciate hanno tutti un’età compresa tra i 18 e i 39 anni, di cui due per minacce ad uno steward, tre perchè erano in possesso di fumogeni nel corso dei controlli effettuati nel settore ospiti del Milan, e l’ultima per scavalcamento. Per loro è scattato subito il Daspo. Infine sono stati ritirati 36 biglietti per sospetta irregolarità.