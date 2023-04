Libero, Savelli: “Il Napoli ora è stanco. Scudetto a rischio?”

“Il Napoli non si è gestito. È semplicemente arrivato stanco ad un appuntamento con la sua criptonite, il Milan, che riesce a inibire il gioco di Spalletti”. Questo è quanto scrive Savelli sulle pagine di Libero, dove parla di un Napoli stanco, in debito di ossigeno, che sta facendo grande fatica nelle ultime partite. Il giornalista aggiunge: “vista la stanchezza nella squadra, il titolo è a rischio? La Lazio è lontana 14 punti e sono 8 le partite ancora da giocare, quindi alla capolista bastano 11 punti per avere la certezza matematica. Tre vittorie e due pareggi (o quattro vittorie, per arrotondare) da conquistare contro Juventus, Salernitana, Udinese, Fiorentina, Monza, Inter, Bologna, Sampdoria”.