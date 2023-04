Secondo quanto riportato da Il Mattino, Victor Osimhen, non osserverà il giorno di riposo concesso da Spalletti ai suoi calciatori. Il nigeriano vuole essere al 100% contro la Juventus: “Oggi sarà giorno libero per tutti ma non per Osimhen che farà una seduta di terapie e massaggi straordinaria. Il calciatore vuole essere in condizione per la partita con la Juve senza correre alcun rischio di ricaduta”.