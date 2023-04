Il Mattino – biglietti Napoli-Salernitana, la decisione di De Laurentiis

Dopo la delusione in Champions League, il Napoli prepara il rush finale per la vittoria dello scudetto. Le prossime 4 partite di campionato, potrebbero essere decisive. Con la pace fatta tra ultrà e De Laurentiis, il sostegno dei tifosi può essere determinante. Intanto, si legge dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli ha intenzione di accontentare i tifosi. Ecco cosa scrive il quotidiano napoletano.

“Così come da accordo con gli ultrà, la vendita dei biglietti sarà libera, ovvero senza obbligo della tessera del tifoso. Ovviamente, in attesa delle disposizioni dell’Osservatorio del Viminale che, come per la gara di andata (anche se in quel caso pesava il divieto per due mesi dopo gli scontri in autostrada tra gli ultrà romanisti e napoletani), vieterà la vendita del settore ospiti ai residenti in provincia di Salerno”.