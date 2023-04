Gazzetta – Riscatto Ndombele, il Napoli ha deciso

Tanguy Ndombele è arrivato a Napoli con il prestito oneroso, il riscatto fissato a 30 milioni. La sua avventura in azzurro è stata caratterizzata da alti e bassi con scarso minutaggio. Troppo poco il tempo passato in campo dal francese. Il suo controllo sbagliato in Napoli-Milan ha favorito il contropiede di Leao. Un peccato: la sua prestazione non è stata insufficiente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha intenzione di riscattarlo. Il francese tornerà a Londra al termine della stagione.