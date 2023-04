Gazzetta, il retroscena: “Osimhen da applausi, lo aveva già confidato ad ADL nel 2020”

Quando Victor Osimhen firmò per il Napoli, molti scossero la testa: troppi soldi spesi per uno sconosciuto. Il nigeriano ha risposto sul campo, crescendo partita dopo partita. Ma non è solo forte: il bomber azzurro ha dimostrato grandi personalità da leader. Quella sua e dei suoi compagni è una stagione memorabile, presto arriverà lo scudetto e in Champions il cammino è stato strepitoso. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, merita applausi per la generosità che ci ha messo, per la voglia che ha avuto nel portarsi la squadra verso il suo sogno. Lo aveva già confidato a De Laurentiis quando firmò nel 2020: voleva vincere lo scudetto, ma puntava alla Champions.