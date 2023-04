Marco Parolo, cronista Dazn ed ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare del match Napoli-Milan. Ecco cosa ne pensa:

“Non è una questione di sviluppo del gioco, ma più che altro di individualità. Il Napoli non gode più di tiratori come Insigne e Fabian Ruiz. Non mancano giocatori capaci nel tiro da fuori, ma nella sfida con il Milan va considerata anche la bravura dei rossoneri nel bloccare questa soluzione che il Napoli ha sempre avuto”.