Andrea D’Amico, agente Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Thiago Almada? Si, anche a me sono arrivato conferme a riguardo: è un calciatore che mi risulta piaccia tantissimo a Cristiano Giuntoli. E’ il tipico trequartista offensivo, un fantasista per intenderci. Gioca in MLS, nell’Atlanta. Pare sia vicinissimo al Napoli ma Cristiano Giuntoli ne sa sicuramente più di me, anche perchè non sono io l’intermediario di questo affare.”