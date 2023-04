CdS – Champions, ADL può comunque sorridere: il maxi incasso

Il cammino Champions del Napoli si è fermato agli ottavi. Un cammino che, però, non si può ridurre al semplice fatto di aver partecipato per la prima volta ai quarti. Il Napoli di Spalletti è stato uno dei grandi protagonisti dell’edizione 2022/2023. Lo dicono i numeri, lo dicono i gol. Se si pensa anche ai soldi che sono arrivati, l’eliminazione per mano del Milan non fa più male. Sorride, infatti, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha incassato circa 80 milioni da questa edizione della Champions. Una boccata d’aria per le casse del club dopo i duri tempi del Covid.