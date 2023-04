CdM – Tegola Mario Rui, il recupero sarà lungo!

Mario Rui ha riportato un’infrazione della testa del perone destro. Quando Politano si è fatto male durante Napoli-Milan, il portoghese ha buttato fuori il pallone chiedendo il cambio. Alla fine della gara, anche Rrahmani si è infortunato. Una situazione molto complicata per il Napoli. Ci sono comunque buone notizie: i recuperi di Rrahmani e Politano saranno più celeri. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la situazione è diversa, invece, per Mario Rui. Il numero 6 azzurro, si legge dalle colonne del quotidiano, si fermerà per circa un mese e tornerà al termine della stagione, magari nella trasferta di Monza il 14 maggio.