Sono 4 al momento gli infortunati in casa Napoli: Politano, Rrhamani, Mario Rui e Simeone. Quest’ultimo, fermo ormai da più di due settimane è ora pronto al rientro. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Cholito è in netto miglioramento e potrebbe rivedere il campo a breve: “Simeone potrebbe anticipare i tempi, ieri ha svolto lavoro individuale in campo ed è pronto a rientrare con la Salernitana al Maradona sabato 29 aprile”.