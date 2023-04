Amir Rrahmani è uscito malconcio dalla sfida col Milan, riportando una lieve distorsione alla caviglia destra. L’edizione odierna di Corriere del Mezzogiorno ci aggiorna sulle sue condizioni. Ecco cosa scrive il noto quotidiano.

“Il difensore kosovaro ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia destra, si tratta di un fastidio che andrà via in poco tempo, potrebbe essere disponibile anche per la gara di domenica ma è probabile che Spalletti opti per la coppia Kim-Juan Jesus”.