CdM – Politano, i tempi di recupero fanno ben sperare

Matteo Politano è uscito quasi in lacrime durante Napoli-Milan, il dolore è stato molto forte. Un vero peccato, l’ex Sassuolo e Inter stava giocando davvero bene, mettendo alle strette la difesa di Pioli. Politano ha riportato una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra. La sua reazione e la diagnosi iniziale hanno fatto preoccupare e non poco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno “È probabile che Politano rientri tra la trasferta di Udine del prossimo 3 maggio e la sfida contro la Fiorentina in programma il 7 maggio”.