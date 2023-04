CdM – “Bastone e carota”, il discorso di Spalletti alla squadra dopo l’eliminazione

L’indomani dell’eliminazione in Champions League, c’è stato un faccia a faccia di tutta la squadra. A Castel Volturno gli azzurri si sono confrontati a viso aperto. Corriere del Mezzogiorno rivela, in particolare, il discorso di Luciano Spalletti ai suoi ragazzi. Ecco cosa ha scritto il quotidiano: “Spalletti si è soffermato sul gap in termini d’esperienza che ha fatto la differenza nelle due gare, sulle ingenuità in occasione soprattutto delle ripartenze concesse, come quella del gol di Giroud. Il metodo è il «bastone e la carota», Spalletti ha analizzato gli errori ma ha anche ringraziato i suoi ragazzi protagonisti di un percorso meraviglioso in Champions League in cui il Napoli ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale”.