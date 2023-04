Viaggio in Nuova Zelanda: 8 paesaggi indimenticabili da scoprire

Siete alla ricerca di una nuova meta da esplorare per le vostre prossime vacanze? Magari vorreste prendere in considerazione qualche cosa oltre il Mediterraneo e l’Europa… il Vecchio Continente è ormai una terra che conoscete come le vostre tasche o quasi. Ebbene, che ne direste di un viaggio in Nuova Zelanda? La famosa isola ha fatto da sfondo al celebre film The Hobbit con i suoi paesaggi mozzafiato e le sue immense campagne verdissime.

Un Paese Da Scoprire Ad Ogni Tappa

La Nuova Zelanda è non solo uno dei Paesi al mondo più incantevoli, ma anche uno dei più ben organizzati – cosa che vi faciliterà molto gli spostamenti all’interno dell’isola per raggiungere le tappe sulla vostra tabella di marcia.

Oltre a natura impareggiabile, la Nuova Zelanda offre anche città moderne ed ordinatissime; potrete gettarvi a capofitto nell’inesauribile movida notturna della capitale per allietare le vostre serate in città, tra casinò di lusso, concerti live, feste sul lungo mare e tanto altro. Le serate in Nuova Zelanda scorrono così, tra un aperitivo ed una passeggiata per i quartieri di Wellington.

Soprattutto, e questa è la bella notizia per i giramondo di ogni età, in Nuova Zelanda ci sono talmente tanti posti da vedere che una vacanza di una settimana davvero non vi basterà mai! Vi offriamo di seguito un’anteprima dei migliori luoghi dell’isola, tutti perfetti candidati a prendere posto tra le vostre tappe di viaggio.

Macchina Fotografica, Zaino In Spalla E… Via!

Per organizzare al meglio la vostra avventura esplorativa in Nuova Zelanda, vi consigliamo di partire con un abbigliamento leggero e comodo, scarpe da ginnastica e, naturalmente, macchina fotografica al collo e zaino in spalla. Ora, tutto quello di cui avrete bisogno per visitare la splendida terra neozelandese è la vostra naturale carica d’entusiasmo per i viaggi! Vi suggeriamo, infine, di appuntarvi sulla mappa i seguenti luoghi, uno più bello dell’altro:

Abel Tasman National Park

Si tratta di uno dei più affascinanti parchi naturali dell’isola e, forse, di tutto il mondo. L’attrazione più famosa del parco è l’Abel Tasman Coast Track, un percorso attraverso le bellezze naturali di quest’angolo di Nuova Zelanda, scelta ideale per i camminatori più infaticabili. Il percorso vi condurrà, tra foreste e scogliere, fino a spiagge incontaminate. Vi consigliamo di mettere nello zaino cibo e bottigliette d’acqua, ma anche un cappello per il sole e un piccolo kit con disinfettante e cerotti, nel caso ve ne sia bisogno. Kaikoura

In pochi luoghi del mondo avrete la possibilità di ammirare balene e foche come a Kaikoura. Il sito si trova su una penisola formata da montagne che scendono a strapiombo sul mare. Una delle caratteristiche più rinomate di Kaikoura è l’opportunità di nuotare fianco a fianco di simpaticissime foche. La socievolezza di questi animali vi conquisterà. Inoltre, gli appassionati di fotografia subacquea troveranno un mondo di favolosi scenari da immortalare sott’acqua. Pancake Rocks

Sempre in tema di mondo marino, segnatevi Punakaiki, una piccola città della South Island. Punakaiki è famosa per le sue rocce calcaree, le Pancake Rocks, contro le quali i flutti marini si scagliano dando vita ad uno spettacolo impressionante. Milford Sound

La Nuova Zelanda è una delle terre più ricche di pesaggi marini: Milford Sound è un fiordo nel Fiordland National Park. Se decidete di farvi tappa, concedetevi un tour in barca alla scoperta di colonie di foche selvatiche e cime dalle quali si tuffano in mare poderose cascate. Milford Sound è senz’altro un luogo idilliaco ed assolutamente indimenticabile. Doubtful Sound

Se non avete timore di perdervi nella bellezza paesaggistica della Nuova Zelanda, aggiungete Doubtful Sound al vostro itinerario. Poiché questo sito è almeno dieci volte più grande di Milford Sound, per visitarlo interamente vi serviranno almeno tre o quattro giornate. Pianificate il vostro tour mettendo in conto di dover quasi sicuramente pernottare in barca. Sebbene non sia un’escursione delle più economiche, ne rimarrete più che siddisfatti in quanto ad esperienza di viaggio per i bellissimi scatti che riporterete a casa. Monte Cook

Ed ecco anche un po’ di montagna per tutti quelli che non vedono l’ora di darsi a lunghe escursioni sulle pendici di quello che è terreno d’addestramento per i più grandi scalatori del mondo: il Monte Cook. La Hooker Valley Track è il percorso che vi porterà in cima al monte, un’esperienza che regalerà ai vostri occhi un paesaggio straordinariamente incantevole. Il monte è anche meta privilegiata per alpinisti e sciatori provetti che vogliono regalarsi un’esperienza sportiva sulle nevi unica al mondo. Tekapo

A pochi chilometri dal Monte Cook, potrete trovare Tekapo, una piccola città adagiata intorno al suo lago. Una delle caratteristiche che apprezzerete subito del Lago Tekapo è il colore delle sue acque, di un blu intenso e profondo, venato di un azzurro limpidissimo. La particolare tonalità del lago deve tutto alle acque che riceve dallo scioglimento dei ghiacciai durante la stagione calda. Ai turisti di tutto il mondo piace soprattutto ammirare i tramonti passeggiando lungo le rive di questo placido lago neozelandese.

Banks Peninsula

Terminiamo la nostra carrellata dei più bei paesaggi della Nuova Zelanda dedicando uno spazio alla penisola Banks, originata dall’eruzione di due vulcani 8 milioni di anni fa. Prendendo la Summit Road, arriverete nella penisola velocemente, qui troverete la piccola cittadina di Akaroa e, più in alto, la Hinewai Reserve, una riserva privata curata da un esperto botanico che vi lascerà senza parole!