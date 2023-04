Udinese-Napoli: vendita biglietti solo per chi ha la Fidelity!

Il Ministero dell’Interno, ha disposto per Udinese-Napoli che ci sarà il 3 maggio alcune richieste particolari. Si tratta come spesso accade di disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive (il GOS) per prevenire scontri tra i tifosi. Ecco dunque chi potrà assistere al match di Udine:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C.Napoli”;

– incedibilità dei titoli;

– impiego di un adeguato numero di steward;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.