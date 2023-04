Serie A, designati gli arbitri della 31^ giornata: c’è Irrati per Atalanta Roma, in Lazio-Torino arbitra Ghersini

Sono stati resi noti i nomi degli Arbitri e degli Assistenti che dirigeranno le gare valide per la 31esima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2022/23 in programma nel prossimo week-end. Il big match Atalanta-Roma è stata affidato a Irrati, in Lazio-Torino fischierà Ghersini. Ecco tutte le desingazioni:

Atalanta-Roma

Direttore di gara: Irrati

Assistenti: Bindoni-Galetto

IV° Uomo: Volpi

VAR: Abisso

AVAR: Aureliano

Empoli-Inter

Direttore di gara: Marinelli

Assistenti: Rossi C.-Di Gioia

IV° Uomo: Feliciani

VAR: Banti

AVAR: Manganiello

Hellas Verona-Bologna

Direttore di gara: Mariani

Assistenti: Lo Cicero-Vivenzi

IV° Uomo: Serra

VAR: Di Paolo

AVAR: Manganiello

Juventus-Napoli

Direttore di gara: Fabbri

Assistenti: Pagliardini-Scarpa

IV° Uomo: Massimi

VAR: Aureliano

AVAR: Pezzuto

Milan-Lecce

Direttore di gara: Chiffi

Assistenti: Valeriani-Massara

IV° Uomo: Giua

VAR: Marini

AVAR: Muto

Monza-Fiorentina

Direttore di gara: Sacchi

Assistenti: Affatato-Severino

IV° Uomo: Cosso

VAR: Di Martino

AVAR: La Penna

Lazio-Torino

Direttore di gara: Ghersini

Assistenti: Tolfo-Rossi M.

IV° Uomo: Minelli

VAR: Nasca

AVAR: Pezzuto

Salernitana-Sassuolo

Direttore di gara: Camplone

Assistenti: Palermo-Cipressa

IV° Uomo: Rutella

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Sampdoria-Spezia

Direttore di gara: Maresca

Assistenti: Colarossi-Capaldo

IV° Uomo: Paterna

VAR: Doveri

AVAR: Longo S.

Udinese-Cremonese

Direttore di gara: Fourneau

Assistenti: Rossi L.-Yoshikawa

IV° Uomo: Orsato

VAR: Abbattista

AVAR: Abisso