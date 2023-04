Mattino – Spalletti: “Abbiamo pagato l’inesperienza. Ingenui sul gol subito”

Nel corso del port partita di Napoli-Milan, Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha espresso il suo rammarico per l’eliminazione dalla Champions.

Queste le parole del tecnico toscano: “Abbiamo pagato inesperienza ma siamo stati anche un po’ ingenui. Siamo arrivati anche con molti calciatori con il fiato corto, come Osimhen che è stato venti giorni fermo. Ma abbiamo fatto il Napoli. Poi ci sono gli errori commessi ma anche qualche ingiustizia. Ma ho visto il pubblico. E mi spiace non aver potuto dedicare a loro la vittoria. Facciamo i complimenti al Milan per la qualificazione, sono stati bravi. Hanno giocato due partite capitalizzando il massimo ed è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti in cui pigiare sull’acceleratore o il momento in cui difendere. Poi però voglio farli anche i miei: abbiamo condotto una Champions di altissimo livello, pagando un po’ di inesperienza nei momenti della partita”.

E ancora: “Rotto qualcosa? No, perché le partite le abbiamo giocate bene. Loro hanno sbagliato un rigore ma che pure si poteva evitare di fare. Il gol preso si doveva evitare: eravamo in possesso palla e in equilibrio e subiamo un ribaltamento. Abbiamo un grande dolore da gestire, meglio non pensare ai rimorsi. Che non abbiamo, per atteggiamento e scelte. Siamo arrivati col fiato corto, questo è il rimpianto. Quel 4-0 è stato troppo, poi le gare dopo le abbiamo fatte. Ingenui, però, lo siamo stati. E per il livello di calcio nostro, non possiamo commettere ingenuità. Senza dimenticare le ingiustizie che abbiamo subite”.

Infine, sulla partita di Kvaratskhelia: “Kvara un paio di volte è riuscito a forzare e a saltare Calabria. E ha avuto anche una buona occasione a inizio del secondo tempo. Anche lui, comunque, come altri è arrivato annebbiato a queste due sfide. E non è stato l’unico”.