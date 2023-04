Grande prova di Meret e voti alti dai quotidiani: sfilza di 7 per il portierone azzurro

Grande prova ieri di Alex Meret, che ha prima neutralizzato il rigore a Giroud e poi a tu per tu non si è lasciato superare da un tiro a botta sicuro dello stesso francese, respingendo con il piede la sua conclusione. Non sono tuttavia servite le sue parate al Napoli per passare il turno ma i quotidiani hanno comunque premiato con una sfilza di 7 la prestazione dell’estremo difensore azzurro.

Ecco i voti:

TMW: 7

Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7

Gazzetta dello sport: 7

Corriere della Sera: 7