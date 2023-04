CdS – Meret: “Abbiamo fatto una grande gara, ingenui sul gol preso”

Nel corso del post partita di Napoli-Milan, Alex Meret ha rilasciato un’intervista durante la quale ha espresso tutto il suo dispiacere per la mancata qualificazione in semifinale di Champions League.

Queste le parole del portiere azzurro: “Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo preso già nelle altre gare gol in ripartenza e quindi abbiamo peccato d’esperienza. Però la prestazione resta. Peccato non aver fatto fallo su Leão ma abbiamo creato gioco, occasioni e dato tutto fino alla fine. Se avessimo trovato il gol prima magari sarebbe stato tutto diverso. Ma c’è poco da recriminare. C’è solo tanta delusione perché volevamo vincere e andare avanti, era nelle nostre possibilità farlo. Ci abbiamo provato fino all’ultimo secondo e non ci siamo riusciti, questo ci fa soffrire ma sappiamo che nel calcio è così, a volte. Ne prendiamo atto e guardiamo avanti”.