Adani: “SuperMilan per come ha difeso. Il Napoli ha sofferto i rossoneri”

Dopo la partita Napoli-Milan, che ha decretato il passaggio dei rossoneri in semifinale di Champions, Lele Adani ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Il Milan è uscito indenne dal Maradona facendolo nell’unico modo in cui poteva: facendo densità nei propri 30

metri, ma soffrendo poco e “pizzicando” ogni tanto l’avversario con ripartenze micidiali. Il Napoli ha calciato tanto, ma nel primo tempo non è mai stato pericoloso. Il Milan, invece, ha usato bene il corpo, ritrovando il piacere del duello fisico, difendendo alla grande. La squadra di Pioli ora si sente forte anche quando la palla ce l’ha l’avversario e il perché ha un nome e un cognome: Rafael Leao“.

Poi, sul duello a distanza tra Leao e Kvara: “Diciamo che hanno dovuto giocare due partite all’opposto. Kvara era costantemente raddoppiato, sia a San Siro che al Maradona, non aveva mai spazi per affondare: ci è riuscito un paio di volte, con giocate individuali d’alta scuola, ma peccando poi nella conclusione. Sono stati molto bravi Diaz e poi Messias, ma anche Krunic, nel dare sempre una mano a Calabria, a sua volta molto bene nei duelli. Leao, invece, ha sfruttato una caratteristica che mette tremendamente in difficoltà il Napoli: partire nello spazio tra Rrahmani e Di Lorenzo, mandando fuori fase entrambi. Io penso sia il motivo principale del perché la squadra di Spalletti soffra così tanto i rossoneri”.