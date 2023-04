VIDEO – Salvatore Esposito sui social: “Oggi, più che mai, tutti uniti come figli di questa terra”

Salvatore Esposito, attore di fede partenopea, ha pubblicato un messaggio motivazionale in sostegno del Napoli attraverso i suoi profili social in occasione della gara di Champions League contro il Milan. Di seguito, il testo.

“Tutti uniti per questa maglia. Tutti uniti perché questa è la terra mia, la terra nostra, e tutto il mondo ce la invidia. Solo uniti però possiamo difenderla, solo uniti possiamo superare ogni ostacolo e rendere questa stagione indimenticabile. Noi non siamo razzisti, e non ci nascondiamo, siamo superiori. Ma difenderemo la nostra terra contro tutto e tutti, sempre. Quindi, oggi più che mai, tutti uniti come figli di questa terra, tutti uniti per sostenere la nostra squadra, tutti uniti perché insieme nun c’accire nisciuno”.