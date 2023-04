Spalletti a Mediaset: “Complimenti al Milan e al Napoli per il cammino in Champions. La sosta delle Nazionali ha pesato sul nostro rendimento. C’era un rigore netto su Lozano”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per parlare dell’esito di Napoli-Milan.

“Faccio i complimenti al Milan per la qualificazione. Ha giocato due partite capitalizzando le loro azioni, ed è sinonimo di squadra matura, che sa come sfruttare i momenti. Voglio fare i complimenti ai miei perché abbiamo giocato una grande Champions. Abbiamo pagato delle ingenuità e un po’ di inesperienza dei momenti della partita. Siamo arrivati con diversi giocatori in Nazionale con il fiato corto, lo stesso Osimhen è stato 20 giorni fermo”.

“Può essersi spezzato qualcosa dopo quella sconfitta con il Milan? Noi abbiamo fatto la partita d’andata a Milano e stasera, hanno sbagliato un rigore che potevamo evitare, abbiamo preso un gol che potevamo evitare perché eravamo in equilibrio. Non siamo stati bravi in area di rigore a fare come loro”.

“Quanto ha pesato l’ultima sosta delle Nazionali? Ci ha tolto qualcosa perché poi siamo partiti per le Nazionali in piene condizioni e ne siamo tornati con 2000 defezioni, tanti giocatori che sono usciti fuori. La vittoria in campionato di Torino ci aveva fatto credere che fosse una formalità, e ci siamo arrivati più leggeri”.

“L’arbitraggio di Marciniak? Non ho contestato l’arbitraggio dell’andata, solo i milanisti ne hanno parlato bene. C’era un rigore su Lozano nel primo tempo, si vede dai replay che Leao prende la caviglia. Questo non è un contatto, ma un colpo, altrimenti non gli girerebbe la caviglia così. Anche questo non si può non vedere. Non mi attacco a niente, rigore per loro ingenuo, rigorissimo per noi”.

“La partita degli esterni? Si sono fatti di cross, abbiamo tirato 16 calci d’angolo. Guidare la palla lungo la linea dell’area ti permette di mettere questo passante. Se mantieni la piazzola alta fuori dallo spigolo dell’area si può fare uomo contro uomo perché il terzino viene a stringere. Kvaratskhelia ha fatto 20 volte l’1-1 contro Calabria ed ha creato delle situazioni dove ha calciato alto. C’era la possibilità di forzare quella situazione”.