Polverosi : “Bennacer ha marcato benissimo Lobotka, ma in entrambe le partite non c’era Osimhen”

Il giornalista Alberto Polverosi, ospite a “Si Gonfia la Rete”, ha commentato in vista della partita di stasera Napoli-Milan: “Il Napoli finora ha impiegato bene i suoi giocatori: adesso c’è il problema di rimontare anche sul piano tattico una partita che come risultato poteva andare anche meglio per il Napoli perchè un pari all’andata sarebbe stato il risultato più giusto. Servirebbe dare più spazio a Lobotka per questo immagino che ci sarà qualcuno che lo aiuterà a far girare la palla e visto che non ci sarà Anguissa, penso sarà Zielinski. Zielinski è una mezzala, ma ha una sensibilità tattica che gli permette di fare anche la seconda punta.

Ndombele dovrà cercare di fare il lavoro che Anguissa sa fare benissimo.Credo che il centrocampo titolare del Napoli sia il più bello, completo ed omogeneo di tutto il campionato. Lobotka dà intelligenza tattica, Zielinski qualità e Anguissa il dinamismo e la forza. Ndombele quindi servirà per aggredire il Milan in alto quanto più possibile .È vero che Bennacer ha marcato benissimo Lobotka, ma in entrambe le partite non c’era Osimhen, adesso invece quando gli arriverà la palla saprà che se la lancia come sa fare, la profondità con Osimhen è garantita”.