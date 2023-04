A poche ore dall’inizio del big match di stasera al Maradona, iniziano a registrarsi già code intense in città, soprattutto in autostrada. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, si è creato un traffico intenso in città, in particolar modo a ridosso del casello direzione Fuorigrotta. Per chi fosse in possesso del biglietto per stasera, si consiglia di affrettarsi e giungere al più presto in loco, dato l’enorme afflusso.