Impallomeni: “Osimhen può mettere in difficoltà Kjaer. Il tifo sarà determinante”

Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi giornalista, ha parlato a proposito del quarto di finale di Champions League Napoli-Milan nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.

“A cosa deve stare attento il Napoli contro il Milan? Dopo la sosta sono due squadre che non stanno brillando in campionato ma il Milan ha dimostrato qualcosa di più nelle sfide col Napoli. Il Napoli è allergico a qualche giocatore che, se è in giornata, soffre. Soffre terribilmente Brahim Diaz, che crea transizione e dà fastidio tra le due linee. Il Napoli farà una grande partita ma dovrà stare attento a dei momenti. E poi fa fatica a segnare. Osimhen sarà la luce. Occhio però al Milan sull’asse sinistro e alla sua fase di possesso. La coppia che può incidere di più? Juan Jesus starà su Giroud, cliente scomodo. Kjaer potrebbe andare in difficoltà con Osimhen. Se è in giornata può trascinare il Napoli e la vedo dura per il Milan. Il Napoli deve essere poco frenetico e deve trovare la giornata giusta degli attaccanti. Il fattore ambientale può davvero incidere? Sarà determinante. Ora è tornato il sereno tra i tifosi e la società, c’è un pubblico compatto. A Milano è stato stupendo, bello il tifo e la coreografia. Mi aspetto una risposta dei tifosi del Napoli. Spalletti è stato chiaro e De Laurentiis ha lavorato in diplomazia. Devono trascinare il Napoli in un momento delicato, perché ha tirato come un treno finora, dopo la sosta è un’altra squadra, è evidente, ma queste sono le serate dove ti puoi ritrovare”.