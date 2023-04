A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Oscar Damiani, agente sportivo:

“Ricordo un Napoli-Ascoli che si giocò di mercoledì e c’erano 85.000 persone. Se questa sera prevarrà il Milan o il Napoli? È difficile fare pronostici per una partita che speriamo sarà spettacolare. Da doppio ex dell’incontro che vinca il migliore. Se Osimhen sta bene, il Napoli può fare anche parecchi gol. Bisognerà fare attenzione al contropiede del Milan.Per Osimhen l’importante è stare bene fisicamente, se lui sta bene può fare la differenza.La sfida sulle panchine tra Pioli e Spalletti? Spalletti per me è straordinario anche nel modo di gestire la squadra senza dare pressione. Pioli è bravissimo, equilibrato e non perde mai la testa. Loro non vanno in campo, ma le loro idee sono importanti. L’arbitro sarà super partes e di ottimo livello, con il Var errori non dovrebbero più esserci.Voglio bene a tutte e due le squadre, ho ricordi meravigliosi a Napoli e il Milan era alla fine della mia carriera. Sono affezionato ad entrambe le squadre, forse al Napoli un po’ di più. A Napoli piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai. Napoli e i dintorni di Napoli sono uno spettacolo. Ci dovevo tornare per vedere la partita, mio figlio ci sarà. Venire allo stadio è un impegno a Napoli”.