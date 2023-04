Iachini: “Vi svelo i punti di forza di Pioli e Spalletti. Stasera nessuno potrà fare calcoli”

Giuseppe Iachini, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Quali potranno essere le mosse tattiche per la sfida di questa sera? Il Milan, forte del risultato favorevole dell’andata ed in campionato, vorrà ripetere la prestazione positiva fornita contro gli azzurri. Non credo che Pioli sceglierà una strategia conservativa. Difatti, sarà importante segnare un gol a Fuorigrotta. Un atteggiamento eccessivamente guardingo, inoltre, rischia di esporre i rossoneri al pericolo di subire gli avversari. Anche il Napoli, inoltre, dovrà fare attenzione a non subire gol, dovendo mantenere il risultato nell’equilibrio necessario per la rimonta. Quali sono i pregi di Pioli e Spalletti? Sono due allenatori che hanno saputo dare una organizzazione alle proprie squadre. Soprattutto atteggiamento e mentalità. Milan e Napoli giovano anche di gruppi coesi, fatti di valori importanti. I rossoneri hanno vinto uno Scudetto avvalendosi del lavoro del proprio tecnico, e delle capacità di Maldini che ha voluto fortemente la conferma dell’attuale allenatore. Spalletti, invece, ha saputo ovviare alle partenze eccellenti con l’organizzazione impeccabile della squadra, dotando i suoi uomini della mentalità giusta. Anche in questo caso, però, vanno riconosciuti i meriti della dirigenza nel mercato e nello scouting estivo. Vincerà chi saprà leggere meglio la partita? Nessuno dei due allenatori potrà fare calcoli. Il Milan dovrà cercare di fare gol, non potendo insistere in un atteggiamento difensivo. Anche Spalletti sarà costretto ad una manovra propositiva, senza sbilanciarsi troppo e concedere il fianco agli avversari. È una partita aperta, che andrà giocata con grande attenzione dalle due squadre. Quale assenza tra Kim e Anguissa peserà maggiormente per il Napoli? Sono due giocatori importanti, che hanno dimostrato nella stagione di essere elementi preziosi per le economie della squadra, sia in termini atletici che tattici. Chi li sostituirà, però, ha dimostrato di poter garantire il proprio apporto”.