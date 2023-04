Gazzetta – Napoli-Milan ai rigori? L’elenco dei potenziali tiratori

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Gara apertissima, visto l’1-0 con cui i rossoneri hanno vinto il primo round a San Siro. Tra i possibili epiloghi dell’incontro, c’è la possibilità che il tutto possa decidersi ai calci di rigore. Situazione che non ha lasciato sprovveduto Luciano Spalletti, che ha preparato anche questo possibile finale. Secondo quanto riportato dalla testata, Alex Meret è stato allenato con Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Zielinski e Di Lorenzo. Le alternative sono Elmas, Juan Jesus e Lozano. Non si farà trovare impreparato Stefano Pioli, che può contare su uno specialista nel parare i rigori come Mike Maignan. Tra i tiratori potrebbero esserci lo specialista Giroud, Theo Hernandez, Brahim Diaz e Bennacer. Ultima casella possibile per uno tra Rebic e Origi, senza dimenticare Kjaer, Tonali e lo stesso portiere francese.