Che non ci sia solo Victor Osimhen nella lista dei principali attaccanti ricercati dal Bayern Monaco? Il forte centravanti del Napoli è uno degli obiettivi di prim’ordine dei bavaresi per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tuttavia, non è l’unico nome della lista atto a poter rafforzare la rosa di Thomas Tuchel. Secondo quanto riportato da Sky Sports De, aleggia anche il nome del talentuoso Jonathan David, attaccante canadese di proprietà del Lille.