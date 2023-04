CdS: ” I sette duelli di Napoli-Milan “

Napoli-Milan si giocherà a singolar tenzone tra i loro maggiori giocatori. Osimhen/Kjaer, Politano/Theo Hernandez sono solo alcuni di quelli che ha evidenziato l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

Osimhen/Kjaer– “Osimhen capace di mettere in crisi qualsiasi difesa. Il Milan fa patire l’azione affidandosi ai lanci di Kjaer, andrà ad attaccarlo”

Kvaratskhelia/Calabria– “A San Siro Calabria non ha concesso all’ala-fantasista del Napoli di tagliarlo fuori “

Politano/Theo Hernandez– “La spinta del francese è nota, ma Politano garantisce sempre un buon contributo difensivo”

Lobotka/Bennacer– “La mossa vincente di Pioli sia in campionato che in Champions. Il napoletano può avere un vantaggio, la presenza di Osimhen”

Rrahmani/Giroud– “Non poter contare su Kim è una penalizzazione, Giroud sa giocare spalle alla porta come pochi altri centravanti in Europa e anticiparlo non è semplice”

Di Lorenzo/Leao- “Leao non è sempre molto attento quando la palla è degli avversari. È il vantaggio di cui potrebbe godere il capitano del Napoli “

Mario Rui/Brahim Diaz- “Il movimento da destra al centro può creare qualche scompenso all’assetto del Napoli come è successo in occasione dell’1-0 di San Siro”.