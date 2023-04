A poche ore dal fischio d’inizio tra Napoli-Milan, l’ex attaccante Emanuele Calaiò, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “C’è molto entusiasmo qui, i tifosi hanno lasciato da parte la festa scudetto per concentrarsi sulla partita di stasera. La presenza di Osimhen dall’inizio dà più fiducia, ma non sarà facile, soprattutto per il vantaggio del Milan. Al Maradona tutto può succedere”.