Sky – Le ultime sulla formazione: scelto il sostituto di Kim

Si avvicina sempre di più il fischio di inizio dell’euroderby tra Napoli e Milan. Alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli si gioca un pezzo di storia. Obbligatorio sarà rimontare lo svantaggio maturato all’andata per poter accedere alla semifinale contro la vincente del quarto fra Benfica e Inter (attualmente in vantaggio dopo lo 0-2 del Da Luz). Alla vigilia di una sfida così importante, arrivano aggiornamenti sulla formazione da Sky Sport.

Per quanto riguarda gli squalificati, Kim dovrebbe essere sostituito da Juan Jesus. Tra Zielinski e Lobotka, al posto di Anguissa espulso nella gara di andata, dovrebbe partire titolare uno tra Ndombelé ed Elmas, con il francese leggermente favorito sul macedone. Con Osimhen completamente recuperato e Kvaratskhelia che ha potuto dosare le energie nella sfida di campionato, il dubbio in attacco resta solo per la fascia destra. Lozano sembra attualmente in pole per una maglia da titolare.