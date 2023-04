Serena: “Osimhen e Giroud decisivi. Qualificazione? Non ci sono favoriti”

Il duello a distanza tra Osimhen e Giroud sarà una delle chiavi decisive del match di ritorno dei quarti di Champions League, in programma domani sera (ore 21:00) allo stadio Maradona.

A parlare dell’importanza di questi due centravanti è l’ex attaccante Aldo Serena: “Sono diversi ma tutti e due decisivi per le loro squadre: Giroud sviluppa al meglio le sue capacità in area di rigore grazie alla sua fisicità perché è potente fisicamente ed è difficile da spostare per i difensori avversari. Osimhen invece è pericoloso anche lontano dall’area di rigore per la sua falcata e la capacità di puntare palla al piede in profondità. Entrambi sono molto forti nei colpi di testa, Osimhen come caratteristiche è più completo perché può sfruttare sia la fisicità che la velocità. Giroud è molto funzionale soprattutto per lo sviluppo del gioco del Milan“.

Poi, soffermandosi sul numero 9 azzurro: “Con Osimhen in campo è un altro Napoli. Anche se lo svolgimento della partita di andata degli azzurri è stato buono e la squadra di Spalletti ha creato diverse occasioni da gol sventate da un ottimo Maignan che è stato determinante con le sue parate, un fuoriclasse nel suo ruolo da considerare anche un libero aggiunto”.

Infine, sulla partita: “Il Milan non farà barricate, se la giocherà cercando di sfruttare al meglio i capovolgimenti di fronte, anche se farà meno pressione alta rispetto a quella della gara di campionato al Maradona. Il Napoli giocherà da Napoli e avrà un Osimhen in più. Il suo ritorno è importante perché la sua presenza conferisce una convinzione maggiore a tutti i compagni e si è visto già nella parte finale dell’ultima partita contro il Verona quando lui è entrato in campo.