Roma – Coppola: “Napoli, sfrutta il Maradona per vincere contro il Milan”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Roma, Nando Coppola ha parlato del ritorno dei quarti di finale di Champions tra Napoli e Milan, match che decreterà quale delle due squadre passerà in semifinale.

Queste le parole dell’ex portiere: “Il risultato è aperto e consente al Napoli di sfruttare il Maradona per ribaltare il risultato. Vedere il bicchiere mezzo vuoto sarebbe eccessivo. La passione, la voglia di raggiungere un traguardo storico sapranno e dovranno prevalere. Le poche volte che sono tornato a Napoli, ed ho girato per la città, ho avvertito un’energia e un entusiasmo incentrate soprattutto sullo straordinario percorso europeo della squadra. C’è, dunque, un obiettivo storico da raggiungere e il pubblico saprà fare la sua parte. Ho letto, in tal senso, delle recenti polemiche. Non ne sono pienamente informato, e preferirei non sbilanciarmi. Le polemiche, così come gli alti e bassi, ci sono sempre stati. A prescindere da tutto, pertanto, il Maradona, per me ancora San Paolo (ride ndr), saprà rivelarsi fattore decisivo”.

Poi, parentesi sull’assenza di Kim e Anguissa: “Sono due calciatori che hanno saputo dimostrarsi tasselli importanti dello scacchiere azzurro. Kim mi ha impressionato tantissimo. Il difensore è, anch’egli, una felice intuizione dei dirigenti. Chiamato a sostituire un colosso come Koulibaly, è divenuto il riferimento della retroguardia partenopea. Dunque, sarei propenso a ritenere l’assenza di Kim più problematica per gli equilibri di reparto”.

Infine, su Osimhen: “Uomo partita? Sicuramente. Lo è stato spesso, e credo potrà esserlo anche al Maradona. L’impiego del nigeriano sarà un rischio calcolato, ma saprà essere determinante”.