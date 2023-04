Paolo Cannavaro: “La passione del Maradona è contagiosa. Sull’assenza di Kim…”

L’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. L’ex centrale di Napoli e Sassuolo ha parlato della sfida di ritorno dei quarti di Champions League al Maradona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Sullo stadio: “Al Maradona in certe notti c’è un’atmosfera diversa rispetto ad altri stadi europei. C’è una passione che arriva dagli spalti che è molto contagiosa e ti trascina in campo. Facciamo gli scongiuri, ma se dovesse arrivare uno scudetto, non è un semplice caso che adesso lo stadio si chiami Maradona“.

Sulla partita: “Ho visto meglio il Napoli che il Milan a San Siro, ma serve la cazzimma in più per fare la differenza rispetto all’andata. Alla prima in Champions marcai Dzeko contro il Manchester City. E’ stato il momento che mi sono gustato di più in carriera. L’assenza di Kim è molto pesante per il tipo di giocatore che conoscevo già quando giocava in Cina. Sono sicuro che Juan Jesus si farà trovare pronto. Kvara e Osimhen sono due grandi acquisti per il loro entusiasmo. Sono giocatori che difficilmente si trovano in altri top club europei“.

Su Spalletti: “Ha sempre fatto grandissime cose e ha preso poco rispetto a quanto ha proposto. Con lo scudetto sarà ricordato come il fantasista di questa squadra. Ha saputo mettere tutti al posto giusto ottimizzando una grande rosa nell’anno in cui ha perso giocatori fondamentali. Riesce a spegnere subito il fuoco ed è fondamentale, poi in campo è un vero genio tattico”.

Il Napoli e la Champions: “Poter fare la storia in Champions spinge molto i calciatori a dare il meglio. La città ha una grande voglia di fare bene e i calciatori lo percepiscono. Il Napoli in Europa è sempre stato un po’ sfortunato e c’è voglia di rivalsa. Domani sarà una partita in cui il Maradona darà il meglio per spingere gli azzurri”.