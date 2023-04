Napoli-Milan, Ulivieri: “Kim e Anguissa sono assenze importanti…”

L’ex allenatore del Napoli, Renzo Ulivieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le parole dell’ex allenatore :” A Milano il Milan voleva partire forte ma poi l’ha fatto il Napoli. Poi i rossoneri sono andati in vantaggio. Difficile immaginare il copione della gara di domani, all’andata è successo di tutto. Kim e Anguissa sono assenze importanti, ma recuperare Osimhen ti permette di non subire il pressing avversario. Oggi vediamo squadre che per obiettivi raggiunti o per altre ragioni affrontano la partita di coppa in maniera diversa. Ripetere il triplete dell’Inter del 2010 è molto difficile perchè quella era una squadra nettamente superiore a tutte le altre”.