Napoli-Milan, Osimhen ai tifosi: “Sono pronto per domani”

Il baluginio di speranza per l’accesso in semifinale, è rivolto al big match di domani sera, al Maradona. Cresce l’attesa per la gara di ritorno, dove si giocherà il tutto per tutto. Fondamentale il rientro di Victor Osimhen, tornato in campo già contro l’Hellas Verona. Questa mattina, al termine dell’allenamento, diversi tifosi partenopei si sono recati all’esterno del centro tecnico di Castel Volturno per incitare la squadra in vista della gara di domani sera. “Come stai Victor?” chiede un tifoso, ” sono pronto per domani”, questa la risposta di Osimhen che si è concesso ai fan per foto e autografi.