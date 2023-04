Napoli-Milan, la designazione arbitrale

Il codazzo di polemiche che ha destato la direzione arbitrale di Kovacs, ormai è acqua passata. La UEFA ha designato Marciniak per la gara di ritorno. La scelta ricaduta sull’ arbitro polacco che ha diretto anche la finale dell’ultimo mondiale, è un mea culpa da parte dell’UEFA per le magagne arbitrali di Kovacs nel match di andata. L’edizione odierna di Repubblica scrive: ” Niente alibi o recriminazioni, però. Guardare avanti è l’unica parola d’ordine nel quartier generale di Castel Volturno, dove Spalletti e i suoi giocatori hanno trascorso ieri una intensa domenica di lavoro, con un occhio al videotape. Sotto pressione specialmente i tanti titolari che sono stati risparmiati grazie al turn over nell’anticipo di campionato contro il Verona, proprio per presentarsi al top a una delle partite internazionali più prestigiose nella storia del club”.