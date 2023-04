Napoli-Milan, domani tornelli aperti dalle 18

Data la cospicua affluenza di spettatori prevista per la gara di domani sera, la SSC Napoli invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. I tornelli apriranno alle 18, così da consentire un regolare afflusso in piena sicurezza. Si invitano, inoltre, i tifosi ad astenersi dall’assumere atteggiamenti non riconducibili al buonsenso e lesivi. Infine, per arginare il fenomeno dei biglietti contraffatti, la SSC Napoli invita i propri tifosi ad acquistare i biglietti sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone e presso i punti vendita Ticketone abilitati.