Malfitano su Spalletti: ” Giusto il turnover. Ho condiviso la gestione delle energie di Spalletti “

Nel corso della trasmissione, Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mimmo Malfitano, firma storica de la Gazzetta Dello Sport: “Saremmo esagerati e sotto certi aspetti anche un po’ sprovveduti se volessimo contestare il turnover dell’ultima giornata di campionato. Data l’importanza della sfida di domani sera, avere in campo 5 comprimari non mi è parso la fine del mondo. Ho condiviso la gestione delle energie di Spalletti pienamente, sicuramente vedremo domani una squadra più in palla dal punto di vista fisico, considerando che nelle ultime settimane un po’ di calo è stato evidenziato dalla squadra”.