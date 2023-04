Dall’Inghilterra: “Tre club su Osimhen, c’è già la risposta del nigeriano!”

Victor Osimhen è appena ritornato dall’infortunio che lo ha costretto a saltare la trasferta con il Lecce e l’andata dei quarti di Champions League. Una traversa col Verona a suggellare il ritorno e la voglia di fare del male. Al Milan, ovviamente. Intanto, secondo il Manchester Evening News, il Manchester United sarebbe ritornato sulle tracce del bomber azzurro.

L’obiettivo è quello di battere nella sessione estiva di mercato il Chelsea e il Bayern Monaco, da tempo interessate ad Osimhen. Non sarà comunque facile farlo partire: De Laurentiis chiede almeno 100 milioni e, come spiega il tabloid inglese, “Osimhen ha già risposto sul suo futuro, nel senso che ha fatto sapere di essere contento a Napoli e non desideroso, almeno per il momento, di cambiare aria”.