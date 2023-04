Cucchi: “Se il tifo fosse determinante il Napoli avrebbe 10 scudetti e 5 Champions League”

Italo Cucchi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Durante la trasmissione Radio Goal, il noto giornalista ha parlato della partita di domani e del tifo. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Non ero d’accordo con Spalletti quando parlò dell’importanza del tifo, che per me non è determinante. Sono felice che ci sarà un bel tifo stavolta, ma anche stavolta non sarà determinante. Anche perché altrimenti, con tutto il tifo degli ultimi anni, il Napoli avrebbe dovuto vincere 10 Scudetti e 5 Champions League. L’1-0 è una sconfitta, ma non parti con dei grossi problemi. Si è giocato un solo tempo”.