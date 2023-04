Cruciani: ” L’Inter ha l’80% di possibilità di passare con il Benfica. Su Napoli e Milan ..”

Giuseppe Cruciani, giornalista e speaker radiofonico, ha parlato a Radio 24, vaticinando le sorti delle tre squadre italiane per il passaggio turno in Champions League: “Sono un grande difensore di quello che Inzaghi ha fatto con l’Inter. Se l’Inter andasse in finale di Champions, non confermarlo sarebbe una follia. Le probabilità di passaggio sono 55% Milan e 45% Napoli per domani sera. Invece l’Inter ha l’80% di possibilità di passare con il Benfica. Le squadre che hanno preso meno gol in campionato sono le prime quattro in classifica, al netto della penalizzazione della Juventus. Non è un caso che Inter e Milan abbiano subito 10-15 gol in più di queste squadre”.