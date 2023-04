Champions, verso Napoli-Milan: ultras dei Feyenoord presenti al Maradona

Stando alle ultime notizie, pare che circa cento ultras del Feyenoord arriveranno domani a Napoli e guarderanno insieme ai tifosi azzurri la partita di Champions contro il Milan.

Il loro arrivo in città sarà una tappa di passaggio prima del viaggio verso lo stadio Olimpico di Roma, in occasione del match di Europe League contro i giallorossi di Mourinho, in programma giovedì alle 21:00.

Nonostante la trasferta gli sia stata vietata, i supporters olandesi raggiungeranno comunque la Capitale per dare il loro sostegno alla squadra. Seguiranno il match sugli schermi di qualche pub.