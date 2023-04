Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, in vista della sfida di Champions League contro il Napoli si è espresso così alla Gazzetta dello Sport:

“Osimhen incute timore alle difese. Kvara, invece, fa sempre lo stesso dribbling: fa meno paura! Il Napoli per andare in semifinale dovrà compiere un’impresa perchè la squadra di Spalletti non è più brillante…”